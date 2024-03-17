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İspanya'da manşetleri süsleyen Arda Güler için olay yaratan iddia! ''Krize hazır olalım''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 15:54
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etmiş ve Arda Güler’in orta sahadan şutu direkten dönmüştü. İspanya'da manşetleri süsleyen Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in Osasuna'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut karşılaşmanın önüne geçmişti. Ortaya atılan yeni iddia Arda Güler'in sevenlerini bir hayli huzursuz etti.

"ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

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Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol" dedi.

"ARDA KRİZİNE HAZIR OLALIM"

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Ünlü yazar Halil Özer, "A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler konusunda fazla oynamaması nedeniyle çok kararsız. Hazırlık maçlarına denemek için aldı. Ancak Almanya’da düzenlenecek EURO 2024 kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği meçhul. İtalyan hoca daha çok oynayanlara yer vermek istiyor. Krize hazır olalım. Çünkü Arda Almanya kadrosuna alınmazsa ortaya çıkacak tepkiyi düşünmek istemiyorum. Bana göre Montella kendi açısından haklı olabilir ama Arda orada olmalı." açıklamasını yaptı.

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Arda Güler real madrid ligi yaşında
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