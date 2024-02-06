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  4. İspanya'da skandal olay... Bu kadarına da pes! Sevilla'nın yıldızı Lucas Ocampos'u taç kullanırken taciz ettiler

İspanya'da skandal olay... Bu kadarına da pes! Sevilla'nın yıldızı Lucas Ocampos'u taç kullanırken taciz ettiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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İspanya La Liga'da oynanan Rayo Vallecano-Sevilla maçında çirkin bir olay yaşandı. Konuk ekibin tecrübeli oyuncusu Lucas Ocampos taç atışı sırasında bir taraftarın fiziki tacizine maruz kaldı. İşte detaylar...

Lucas Ocampos

Lucas Ocampos

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sevilla
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La Liga'nın 23'ncü hafta karşılaşmasında Rayo Vallecona sahasında Sevilla'ıy konuk etti. Mücadelede dakikalar 33'ü gösterdiği sırada skandal bir olay yaşandı.

TAÇ SIRASINDA ELLE TACİZ ETTİ

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Sevilla'nın yıldızı Lucas Ocampos'un taç kullanmak için sahanın kenar çizgisine geldiği anlarda arkasında bulunan taraftarlardan birinin, işaret parmağını uzatarak müstehcen ve uygunsuz bir harekette bulundu.

OCAMPOS ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Ocampos'un şaşkınlığı ve sonrasında verdiği tepki ise saniye saniye kameralara yansıdı. Arjantin Milli Takımı oyuncusu Ocampos, hareketi fark edince hemen arkasını dönüp, taraftarı çok sert sözlerle uyardı ve yaşananları maçın hakemi Hernández Maeso'ya da anlattı.

"UMARIM TEKRARLANMAZ"

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Maçtan sonra bir İspanyol televizyonuna konuşan Lucas Ocampos, olayları şöyle yorumladı:

Umarım LaLiga tıpkı ırkçılık meselesinde olduğu gibi bunu da ciddiye alır. Rayo taraftarlarının hepsinin onun gibi olduğunu düşünmüyorum, genellikle bize her zaman saygılı davranırlar. Maalesef dışarıda her zaman bir aptal vardır. Umarım gereken önlemler alınır. Eğer tepki verseydim, biliyordum ki sezon benim için biterdi. Umarım bu olay başka maçlarda yaşanmaz çünkü eğer bu olay kadın futbolunda yaşanırsa neler olabileceğini hepimiz biliyoruz.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

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Sevilla konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Lucas Ocampos'un bir taraftarın müstehcen ve uygunsuz bir hareketine maruz kaldığı olaydan derin üzüntü duymaktayız. Sevilla, bu tür davranışların futbol sahalarında tekrarlanmaması için uygun önlemlerin alınacağını ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

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