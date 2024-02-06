İspanya'da skandal olay... Bu kadarına da pes! Sevilla'nın yıldızı Lucas Ocampos'u taç kullanırken taciz ettiler

La Liga'nın 23'ncü hafta karşılaşmasında Rayo Vallecona sahasında Sevilla'ıy konuk etti. Mücadelede dakikalar 33'ü gösterdiği sırada skandal bir olay yaşandı.

TAÇ SIRASINDA ELLE TACİZ ETTİ

Sevilla'nın yıldızı Lucas Ocampos'un taç kullanmak için sahanın kenar çizgisine geldiği anlarda arkasında bulunan taraftarlardan birinin, işaret parmağını uzatarak müstehcen ve uygunsuz bir harekette bulundu.

OCAMPOS ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ocampos'un şaşkınlığı ve sonrasında verdiği tepki ise saniye saniye kameralara yansıdı. Arjantin Milli Takımı oyuncusu Ocampos, hareketi fark edince hemen arkasını dönüp, taraftarı çok sert sözlerle uyardı ve yaşananları maçın hakemi Hernández Maeso'ya da anlattı.

"UMARIM TEKRARLANMAZ"

Maçtan sonra bir İspanyol televizyonuna konuşan Lucas Ocampos, olayları şöyle yorumladı:

Umarım LaLiga tıpkı ırkçılık meselesinde olduğu gibi bunu da ciddiye alır. Rayo taraftarlarının hepsinin onun gibi olduğunu düşünmüyorum, genellikle bize her zaman saygılı davranırlar. Maalesef dışarıda her zaman bir aptal vardır. Umarım gereken önlemler alınır. Eğer tepki verseydim, biliyordum ki sezon benim için biterdi. Umarım bu olay başka maçlarda yaşanmaz çünkü eğer bu olay kadın futbolunda yaşanırsa neler olabileceğini hepimiz biliyoruz.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Sevilla konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Lucas Ocampos'un bir taraftarın müstehcen ve uygunsuz bir hareketine maruz kaldığı olaydan derin üzüntü duymaktayız. Sevilla, bu tür davranışların futbol sahalarında tekrarlanmaması için uygun önlemlerin alınacağını ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

