Isparta'da "1.Uluslararası/4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi" başladı

Isparta'da, kentin endemik bitki çeşitliliği ve tıbbı aromatik bitkilerin ele alınacağı "1. Uluslararası/4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi" başladı.

Vali Aydın Baruş, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında, öğrenciler için Isparta'da yaşamanın büyük şans olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerinin insanı yaşatmak üzerine en kutsal uğraş olduğunu belirten Baruş, Kovid-19 salgını sürecinde bunu çok yakından gözlemlediklerini dile getirdi.

Devletin aldığı tedbirler ve sağlık çalışanlarının üstün gayretleriyle salgın sürecinin atlatıldığını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Gül denince akla Isparta gelir, Isparta denince akla gül gelir. Gül hem tat olarak gıda sektöründe kullanılan hem koku olarak hem de görsel güzellik olarak birçok insanın rağbet ettiği ve görmemezlikten gelemeyeceği bir güzellik. Gül ekim alanı olarak Isparta, şu anda Türkiye'de 1. sırada. 33 bin dekar gül ekim alanımız var. Buralarda her yıl 15 bin ton civarında gül yaprağı üretimi yapılıyor. Dünya gül yağı ihtiyacını da büyük oranda, yüzde 60'lar düzeyinde Isparta karşılıyor. Yine lavantada Türkiye birincisiyiz, 7 bin dekar ekim alanımız var. Lavanta üretiminde 1436 tonla ilk sıradayız. Son zamanlarda Isparta'da değer kazanan bir sektör de çiçekçilik. Burada da karanfil üretiminde şu anda Türkiye ikinciliğine yükseldik. 1785 dekar serada her yıl yaklaşık 240 milyon adet civarında karanfil üretimi yapılıyor."

İki gün sürecek kongrenin açılışına, SDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.