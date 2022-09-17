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Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

17.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı.

Isparta Belediyesince sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Gökçay Mesirelik alanında düzenlenen "Birlikte Temizleyelim" etkinliğinde cam, plastik, kağıt başta olmak üzere tüm atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Eti, gazetecilere, çevre temizliğine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

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