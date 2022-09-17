Isparta Belediyesince sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Gökçay Mesirelik alanında düzenlenen "Birlikte Temizleyelim" etkinliğinde cam, plastik, kağıt başta olmak üzere tüm atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz