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Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

07.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Aydın Baruş: - "Ziyaretçilerimiz Türkiye'deki en iyi lavanta bahçelerini ve en iyi lavanta ürünlerini burada bulabilirler"

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenecek Lavanta Festivali, 22-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İlçeye bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge bürünmeye başladı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, lavanta tarlalarında incelemelerde bulundu. Kentte 1970'li yıllardan bu yana lavanta üretildiğini söyleyen Baruş, Isparta'nın lavanta üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Hem lavantanın hem de kentin tanıtımını yapmak için Lavanta Festivali düzenlendiğini aktaran Baruş, festivalin Valilik koordinesinde, Keçiborlu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Kuyuca Köyü Muhtarlığı, Kadın Kooperatifi ve Isparta Kültür Turizm Derneği iş birliğinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Festivale yoğun katılımcı beklediklerini dile getiren Baruş, "2016 yılında 20 bin kişi ile başlayan ziyaretçi sayısı 2019'da 750 bine ulaştı. Tabii pandemi nedeniyle son 2 yıldır ziyaretçi sayısında azalma oldu. İnşallah bu sene 2019 yılındaki rakama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Davraz Kayak Merkezi'nde de lavanta bahçesi oluşturduklarını belirten Baruş, bahçenin 450 dönüm alana sahip olduğunu kaydetti.

Isparta lavantasının kaliteli olduğunu ifade eden Baruş, "Akdeniz güneşinin sağlamış olduğu avantajla lavantamızın kalitesi konusunda iddialıyız. Ziyaretçilerimiz Türkiye'deki en iyi lavanta bahçelerini ve en iyi lavanta ürünlerini burada bulabilirler." diye konuştu.

Vali Aydın Baruş, Kuyucak köyünde Şehit P.Uzm.Çvş. Hüseyin Avni Korkmaz'ın kardeşleri tarafından işletilen lavanta tesislerinin açılışını yaparak, bol kazançlar diledi.

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

- Vali Aydın Baruş: - "Ziyaretçilerimiz Türkiye'deki en iyi lavanta bahçelerini ve en iyi lavanta ürünlerini burada bulabilirler"

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

Isparta'da Lavanta Festivali 22 Temmuz'da başlayacak

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