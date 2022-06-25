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Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

25.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı operasyonla ince bağırsağından zeytin çıkarılan Kahraman Gül: - "Arkadaşımın tavsiyesi beni bu hale soktu. Vatandaşlar doktorlardan başka kimsenin tavsiyesini dinlemesin, ben ölümden döndüm"

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Kahraman Gül, arkadaşının tavsiyesiyle mide rahatsızlığına iyi gelir düşüncesiyle yuttuğu zeytin ince bağırsağını tıkayınca ameliyat kurtuldu.

Uzun süredir mide yanması şikayeti bulunan Gül, arkadaşının "Hastalığına iyi gelir." tavsiyesiyle 4 zeytin yuttu. Mide yanması karın ağrısı, bulantı ve kusmaya dönüşünce özel bir hastaneye kaldırılan Gül'ün ince bağırsağında tümöre benzer bir cisim tespit edildi. Acil ameliyata alınan Gül'ün ince bağırsağında tümör zannedilen kitlenin zeytin olduğu anlaşıldı.

- "Meyve ve sebzelerin çekirdeklerini yemeyin"

Ameliyat anında yaşadığı şaşkınlığı anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Muhammed Yılmaz, başarılı operasyonla zeytinin çıkarıldığını ve hastanın ağrılarından kurtulduğunu söyledi.

İlk etapta kitlenin zeytin olabileceğinin akıllarına gelmediğini belirten Yılmaz, "Açıkçası ben safra taşı olabilir diye düşünmüştüm, ameliyat işlem sırasında tıkanıklık olan yeri açtığımızda içinden zeytin tanesi çıktığını gördük." dedi.

Yılmaz, operasyon sırasında şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek ameliyat sonrasında hastanın 4 zeytin yuttuğunu öğrendiklerini anlattı.

Vatandaşlara meyve ve sebzelerin çekirdeklerini yememeleri tavsiyesinde bulduklarını vurgulayan Yılmaz, "Mide rahatsızlığı bulunanların doktora gidip muayene olduktan sonra endoskopi yapılıp ona göre ilaç kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Hastamız ameliyattan önce 2 haftadır büyük abdestini yapamıyordu. Şu an hastamızın gayet iyi durumda." diye konuştu.

- "Ölümden döndüm"

Gül de yuttuğu zeytinlerden sonra bir ay içinde başlayan ağrılardan dolayı dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Gül, "Arkadaşımın tavsiyesi beni bu hale soktu. Vatandaşlar doktorlardan başka kimsenin tavsiyesini dinlemesin, doktor ne derse ona uysunlar. Ben ölümden döndüm, Allah'a çok şükür şu an çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

- Başarılı operasyonla ince bağırsağından zeytin çıkarılan Kahraman Gül: - "Arkadaşımın tavsiyesi beni bu hale soktu. Vatandaşlar doktorlardan başka kimsenin tavsiyesini dinlemesin, ben ölümden döndüm"

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı

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