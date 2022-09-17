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Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

17.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Eski Sanayi Mahallesi 3203. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Orhan Çelikörs'ten (69) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Binanın kapısını açan polis ekipleri, Çelikörs'ün hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Çelikörs'ün cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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Isparta şüpheli ölüm

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