Isparta’da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Eski Sanayi Mahallesi 3203. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Orhan Çelikörs'ten (69) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Binanın kapısını açan polis ekipleri, Çelikörs'ün hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Çelikörs'ün cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz