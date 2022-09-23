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İstanbul'a yıldız yağacak! Messi, Neymar, Suarez Galatasaray için geliyor...

23.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan'ın futbolu bırakma kararının ardından sarı-kırmızılı yönetimin düğmeye bastığı öğrenildi. Arda Turan için İstanbul'da jübile maçı hazırlamayı planlayan Galatasaray yönetimi yıldız isimlerle temas halinde. Arda'nın takım arkadaşları Messi, Neymar, Suarez, Gabi, Koke ve Filipe Luis gibi isimleri jübile maçına getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim Arda'ya çok güzel bir şekilde veda etmek istiyor.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray Kulübü, futbolu sessiz sedasız bırakarak emekli olan Arda Turan'a çok güzel bir şekilde veda etmenin planlarını yapıyor. Oynadığı eski takımlardan arkadaşları olan dünyaca ünlü yıldızları İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim düğmeye bastı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLECEKLER

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Galatasaray yönetimi Arda Turan'a görkemli bir jübile maçı düzenlemek için harekete geçti. Bu maça dünyaca ünlü yıldızları getirip hem kulübün büyük çaplı reklamını yapmak hem de Arda Turan'a güzel veda etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Griezmann gibi yıldız isimlerin bu maça davet edilmesi bekleniyor.

'KRAMPONLARI ASMA VAKTİ''

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Arda Turan, geçtiğimiz aylarda açıklama yaparak, "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek...'' ifadelerini kullanmıştı.

Turan'ın, kariyerine Galatasaray'da devam edeceği ve sportif direktör Cenk Ergün'ün yardımcısı olacağı gündeme gelmişti.

Arda Turan'ın fotoğrafları...

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Neymar Arda Turan galatasaray messi suarez maçın neymar, kulübün
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