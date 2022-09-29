İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yükümlülere sosyal market

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi yükümlüler için içerisinde gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik malzemeleri ve benzeri temel ihtiyaçların yer aldığı sosyal market açıldı.

Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında düzenlenen açılış törenine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, bazı savcılar ve ceza infaz kurumları müdürleri ile davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Akçadırcı, denetimli serbestlik müdürlüğünün 14 ilçede 23 bin yükümlünün iyileştirilmesi ve topluma uyumları için 174 personel ve çeşitli kuruluşlarla iş birliği içinde eğitim-iyileştirme faaliyetleri yaptığını belirterek, denetimli serbestlikle hürriyetinden yoksun bırakılmayan kişinin toplum içerisinde rehabilite edildiğini söyledi.

Suçla, suçluyla mücadele ve yeniden topluma kazandırma faaliyetlerinin çok yönlü olarak yürütüldüğünü ifade eden Akçadırcı, yapılan eğitim ve kurs faaliyetlerine değindi.

Açılışını gerçekleştirdikleri sosyal marketin maddi durumu elverişsiz denetimli serbestlik yükümlülerinin yeniden topluma kazandırmalarında önemli yer teşkil edeceğini dile getiren Akçadırcı, markette gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik malzemeleri ve benzeri temel ihtiyaçların yer aldığını aktardı.

Sosyal marketle yükümlü aile ve çocuklarının da dezavantajlı durumlarının bir nebze giderilmesini amaçladıklarını belirten Akçadırcı, ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına eğitim setleri de dağıttıklarını kaydetti.

- Yükümlülerin çalışmalarından oluşan resim sergisi açıldı

Kadıköy Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle yükümlülerin sanat ve sosyal becerilerini artırmak amacıyla resim kursu da düzenlediklerini ifade eden Akçadırcı, bu doğrultuda yükümlülerin eserlerinden oluşan sergiyi de ziyarete açtıklarını söyledi.

Amaçlarının iyiliği çoğaltmak olduğunu vurgulayan Akçadırcı, "Burada bütün katılımcıların ve paydaşlarımızın sayesinde kendi görev alanımızda ihtiyaç sahibi olan hükümlülerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında bir nebze faydalı olmayı hedef edindik." dedi.

Akçadırcı'nın konuşmasının ardından projeye destek olan kurum ve kurululara teşekkür plaketleri verildi.

Plaket takdiminin ardından protokol üyeleri sergi ve sosyal marketin açılışını gerçekleştirdi.