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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

01.09.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (İstinaf) 2022-2023 adli yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

A blok zemin katındaki törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, son 3 yılda 36 ceza, 54 hukuk dairesi olmak üzere, daire sayılarının 90'a ulaştığını söyledi.

Türkiye genelinde istinaf mahkemelerinde yaklaşık 900 bin civarında dosya bulunduğuna işaret eden Boylu, "Bunun üçte biri bizim adliyemizde bulunmaktadır. Bu da yükümüzün ve sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu göstermektedir." dedi.

Hukuk ve ceza dairelerinde verilen kararların yaklaşık yüzde 85'inin istinafta kesinleştiğine değinen Boylu, "Yüzde 15'i Yargıtaya gitmektedir. Yargıtaya giden yüzde 15 dosyanın yüzde 90'ının üzeri onanarak gelmektedir. Bu da istinaf mahkemelerinin başarılı olduğunu göstermektedir. İstinaf mahkemelerinin asıl kuruluş amacı Yargıtayın iş yükünün hafifletilmesi ve tam bir içtihat mahkemesi haline gelmesinin sağlanması idi. Böylece yüzde 85'i istinaflarda kesinleşince Yargıtayın iş yükü hafiflemiş ve tam anlamıyla içtihat mahkemesi haline gelmiştir." diye konuştu.

- "Dosyaların çoğunda 1 yıl içinde karar çıkıyor"

Boylu, ceza dairelerinde iş yığılmasının söz konusu olmadığını, gelen dosyaların önemli bir kısmında 1 yıl içinde karar çıkardıklarını, ilerleyen günlerde hukuk dairelerinin de sayısını artırarak yargılama süresini kısaltacaklarını ifade etti.

Yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Boylu, "Adalet söylemesi kolay ancak yerine getirmesi zor bir kavramdır. Adalet sizlerin ellerinde şekillenmekte ve ete kemiğe bürünmektedir. Adaleti yerine getirecek, acıyı dindirecek ve gözyaşlarına son verecek sihirli eller sizin ellerinizdir. Bunu inşa edecek vicdan sizin vicdanlarınızdır." diye konuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

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