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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

15.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Yolun Bursa'daki güzergahlarında akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Bayram ve iki günlük idari izin sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle ekipler önlemlerini artırdı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı dönüş

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