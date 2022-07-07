YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

07.07.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkileri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölgede trafik yoğunluğu oluştu - Anadolu Yakası'nda, Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü çıkışlarında trafik meydana geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Kurban Bayramı ve tatil öncesi bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlenirken metrobüs duraklarında ise sıra oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölgede trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

TEM otoyolu Avrupa-Anadolu geçiş güzergahında Seyrantepe'den başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Beyoğlu ve Beşiktaş'taki sahil yolunda yer yer trafik yoğunluğu görülüyor.

Mesai sonrası evlerine gitmek isteyenler ise başta metrobüs aktarma durakları olmak üzere istasyonlarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor.

D-100 TEM bağlantı yolunda zaman zaman yoğunluk yaşandığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 19.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

- Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkileri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölgede trafik yoğunluğu oluştu - Anadolu Yakası'nda, Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bayram kurban yoğunluk

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.