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İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

11.08.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'nde bir iş yerinden sahte parfüm sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 2 bin 947 şişe satışa hazır parfüm ve 2 bin 300 boş parfüm şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi

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