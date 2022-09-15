İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen "50 Peynirli Şehir Balıkesir Tanıtım Günleri"nde şehrin lezzetleri ve kent kültürü tanıtıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen tanıtım günlerinde yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alandaki çadırlarda başta peynir ve zeytin çeşitleri olmak üzere, Ayvalık ve Susurluk tostları, sucuk, kokoreç, höşmerim gibi birçok yiyecek satışa sunuldu, bazı yiyecekler ikram edildi. Bazı çadırlarda da el işleri, el sanatları ve yöresel kıyafetler sergilendi.

Etkinlik alanında gazetecilere açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Balıkesir'in mutfağının ve kültürünün zengin olduğuna değinen Yılmaz, "Balıkesirli kimdir derseniz, Çerkes, Boşnak, Gürcü, Laz Balıkesirlidir. Her etnik gruptan Balıkesir'de bir köyümüz vardır. Onun da mutfağı var. O yüzden de 50 peynirli şehir Balıkesir diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İstanbul'da yaşayan Balıkesirlilerin hasret gidermelerini ve kentin 20 ilçesini İstanbullulara tanıtmayı istediklerini dile getirdi.

Birçok konser, gösteri ve etkinliklerin yapılacağı tanıtım günleri, 18 Eylül'e kadar sürecek.