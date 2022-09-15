YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

15.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen "50 Peynirli Şehir Balıkesir Tanıtım Günleri"nde şehrin lezzetleri ve kent kültürü tanıtıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen tanıtım günlerinde yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alandaki çadırlarda başta peynir ve zeytin çeşitleri olmak üzere, Ayvalık ve Susurluk tostları, sucuk, kokoreç, höşmerim gibi birçok yiyecek satışa sunuldu, bazı yiyecekler ikram edildi. Bazı çadırlarda da el işleri, el sanatları ve yöresel kıyafetler sergilendi.

Etkinlik alanında gazetecilere açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Balıkesir'in mutfağının ve kültürünün zengin olduğuna değinen Yılmaz, "Balıkesirli kimdir derseniz, Çerkes, Boşnak, Gürcü, Laz Balıkesirlidir. Her etnik gruptan Balıkesir'de bir köyümüz vardır. Onun da mutfağı var. O yüzden de 50 peynirli şehir Balıkesir diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İstanbul'da yaşayan Balıkesirlilerin hasret gidermelerini ve kentin 20 ilçesini İstanbullulara tanıtmayı istediklerini dile getirdi.

Birçok konser, gösteri ve etkinliklerin yapılacağı tanıtım günleri, 18 Eylül'e kadar sürecek.

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Balıkesir Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yenikapı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Kahreden ölüm! Tecavüz edip öldürdüler, intihar süsü verdiler

Kahreden ölüm! Tecavüz edip öldürdüler, intihar süsü verdiler

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.