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İstanbul'da bekçi şehit oldu

21.08.2022 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, paylaşımında, "21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehidin yakınları ve meslektaşları ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hastaneye geldi.

Konuyla ilgili gözaltıların olduğu öğrenildi.

Şehit Koca'nın cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

İstanbul'da bekçi şehit oldu

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