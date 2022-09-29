İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişanca Mahallesi'nde bulunan market ile karşısında bulunan üç katlı metruk binada çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da bir markette 3 ruhsatsız tabanca bulundu

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