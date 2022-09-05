İstanbul'da eğitimin ilk gününde polisler miniklerin yanında yer aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ve Ümraniye'de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası çerçevesinde bugün yüz yüze eğitime başladı.

Ümraniye İnkılap İlkokulu'nda okula başlayan çocuklar, polis maskotu "Cesur" tarafından karşılandı. Polis ağabey ve ablaları ile İstiklal Marşı'nı okuyan küçük öğrenciler daha sonra sınıflarına girdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan kalemlik ve çıkartmalar bugün ilk kez okula başlayan öğrencilere dağıtıldı.

Sultangazi Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu'nda da eğitime başlayan öğrenciler, sabah saatlerinde velileri ile okula geldi. Öğrencileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri karşıladı.

Okulun ilk gününde minik öğrencilerin heyecanına ortak olan polisler, ilk zilin çalmasının ardından çocukları öğretmenleriyle sınıflarına uğurladı. Bugün ilk defa okula başlayan çocukların oldukça heyecanlı olduğu, bazılarının ise ağladığı görüldü.

Ekipler daha sonra sınıfları gezerek çocuklara defter ve yapboz hediye etti.

Eğitim hayatının ilk gününde oğlunun yanında yer alan anne Hacer Çelik, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

İlk gün polislerin sınıfa gelip çocuklara hediyeler vermesinden çok memnun olduklarını dile getiren Çelik, "Onların başarılarını canıgönülden bekliyorum. Herkese, bütün öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diliyorum. Allah herkese hayırlı seneler nasip etsin. Geldik, çok mutlu olduk." dedi.

Okula başlayan oğlu Yunus Emre Çelik de herkese başarılar dileyerek, kendilerini mutlu eden polisleri çok sevdiğini söyledi.