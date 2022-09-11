İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Çocukları namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla Kartal Soğanlık Merkez Camisi'nde "Hayat namazla güzeldir" etkinliği yapıldı.

Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar 2 rekat nafile namazı kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, çocuklar ezberledikleri ayet ve hadisleri okudu.

Şiirlerin okunduğu, ilahilerinin seslendirildiği programda bilgi yarışmasının ardından dua edildi.

Kur'an Nesli Platformu Sözcüsü Günay İşeri, yaptığı açıklamada, namazın önemine değindi.

Hazreti Muhammed'in namaz için "gözümün nuru" ve "dinin direği" dediğini aktaran İşeri, bu kadar önemli bir ibadeti çocukların genç yaşlarında öğrendiklerini ve yerine getirdiklerini belirtti.

Çocukları ve ailelerini tebrik eden İşeri, "Namaz ehli bir toplum, gençlik oluşsun ki bunun inşallah faydasını her zaman, her yerde göreceğiz. Namazsız hayatın hiçbir ehemmiyeti yoktur." dedi.