YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

11.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Çocukları namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla Kartal Soğanlık Merkez Camisi'nde "Hayat namazla güzeldir" etkinliği yapıldı.

Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar 2 rekat nafile namazı kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, çocuklar ezberledikleri ayet ve hadisleri okudu.

Şiirlerin okunduğu, ilahilerinin seslendirildiği programda bilgi yarışmasının ardından dua edildi.

Kur'an Nesli Platformu Sözcüsü Günay İşeri, yaptığı açıklamada, namazın önemine değindi.

Hazreti Muhammed'in namaz için "gözümün nuru" ve "dinin direği" dediğini aktaran İşeri, bu kadar önemli bir ibadeti çocukların genç yaşlarında öğrendiklerini ve yerine getirdiklerini belirtti.

Çocukları ve ailelerini tebrik eden İşeri, "Namaz ehli bir toplum, gençlik oluşsun ki bunun inşallah faydasını her zaman, her yerde göreceğiz. Namazsız hayatın hiçbir ehemmiyeti yoktur." dedi.

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Namaz çocuk etkinlik

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:29
Yatsı
20:50
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.