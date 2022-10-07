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İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi

İSTANBUL (AA) - Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Üsküdar Valide-i Cedid, Fatih, Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca'nın da aralarında bulunduğu birçok camide mevlit programları gerçekleştirildi.

İstanbul Müftülüğü, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Fatih Camisi'nde, Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından kandil içerikli sohbet yapıldı.

Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Fatih Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi

İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

İstanbul'da Mevlit Kandili

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Camii mevlit kandili

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