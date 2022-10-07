İSTANBUL (AA) - Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Mevlit Kandili dolayısıyla Üsküdar Valide-i Cedid, Fatih, Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca'nın da aralarında bulunduğu birçok camide mevlit programları gerçekleştirildi.
İstanbul Müftülüğü, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.
Fatih Camisi'nde, Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından kandil içerikli sohbet yapıldı.
Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Fatih Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.
İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi
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