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İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

14.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda birçok birimin katılımıyla okulların çevresinde denetim yapıldı.

Polis ekipleri Güngören, Büyükçekmece, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'de okul çevrelerinde umuma açık yerler, okul servis araçları, toplu taşıma araçları, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çalışmaya mobil okul timleri, asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Birçok kişiye GBT taraması yapılarak, civardaki kafe ve restoranlarda da kontrollerde bulunuldu.

Güngören Halil İnancık Anadolu Lisesi önü ve çevresinde uygulama yapan polis, 2 minibüs şoförüne evrak yetersizliği nedeniyle cezai işlem uyguladı, minibüsler belirli sürelerle trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

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polis denetim

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