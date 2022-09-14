Çalışmaya mobil okul timleri, asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Birçok kişiye GBT taraması yapılarak, civardaki kafe ve restoranlarda da kontrollerde bulunuldu.

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

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