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İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

04.10.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli birimlerden çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetimde bulunuldu.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Pendik Kurtköy'deki Rasim Özdenören Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde öğrenci servisinde rehber personel bulundurmayan sürücüye 427 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca okul çevresinde bulunan tekel bayisine giren ekipler, evrak kontrolünün ardından iş yeri çalışanlarına, öğrencilerle yaşı küçük olanlara sigara ve alkollü içecek satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

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