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İstanbul'da polisten asayiş denetimi

06.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyeti, kentin birçok noktasında asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla, kent genelindeki park, bahçe ve sahillerde denetimler yapıldı.

Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı'nda denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.

Sarıyer'de Atatürk Kent Ormanı ile Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için dron ve termal kameralarla denetim gerçekleştirildi.

Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise şüpheli görülen kişileri sorgusu ve üst araması yapıldı.

K-9 narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerin gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul'da polisten asayiş denetimi

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polis asayiş

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