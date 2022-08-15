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İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı

15.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Kapalıçarşı'da iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalışıyor - Maltepe'de 2 aracın içinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu - Tramvay seferleri de bazı istasyonlar arasında yapılamıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta oluşan su birikintisinde 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisindekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Şile yolunda da dere taşması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Beykoz'da da dere taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Kağıthane Deresi'nin de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü.

Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında iddiaya göre yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.

- Metro alt geçidinde su birikintisi oluştu

Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 11.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü.

Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.

İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı

- Tarihi Kapalıçarşı'da iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalışıyor - Maltepe'de 2 aracın içinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu - Tramvay seferleri de bazı istasyonlar arasında yapılamıyor

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
trafik su baskını Kapalıçarşı yağış

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