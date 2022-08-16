İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir depoda binlerce kutu sahte deterjan ile bunların yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bilinen markaları taklit ederek hazırladıkları ambalajlara, ürettikleri sahte deterjanları koyarak piyasaya sürmek isteyen kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Büyükçekmece'deki bir adresi belirleyen polis, depo ve imalathane olarak kullanılan iş yerine önceki gün baskın düzenledi.

Baskında Y.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 1250 paket 4 litrelik deterjan, 1350 litre sıvı kimyasal hammadde, 980 kilogram hammadde, 225 kilogram sofra tuzu, 5 bin ambalaj, 5 bin 843 boş deterjan kutusu, 4 bin 940 deterjan bidon kapağı, çeşitli markalara ait 41 bin 700 etiket ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Malzemelerin tamamına el konulurken, gözaltına alınan Y.K. hakkında "kamu sağlığına karşı işlenen suçlar" kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.