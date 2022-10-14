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İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

14.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 14 ilçede düzenlenen sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ağustos ve ekim ayları arasında, Fatih, Maltepe, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Başakşehir, Kağıthane, Beykoz, Sarıyer ve Esenler ilçelerinde adreslerini belirlediği iş yeri, depo ve evlerden oluşan 27 noktaya operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon 40 bin 609 lira olduğu değerlendirilen 8 bin 485 elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve aparatı, 24 bin 32 cep telefonu aksesuarı, 3 bin 942 kol saati ile 108 saç şekillendirici ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 28 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte ve kaçak ürün operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

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