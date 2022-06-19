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İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

19.06.2022 03:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da D-100 Karayolunda servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu, serviste bulunan 9 işçi yaralandı.

İşçileri taşıyan Göksel K. idaresindeki 34 LEM 388 plakalı servis otobüsü, D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde Kadıköy istikametinde Nuri T'nin kullandığı 41 DK 446 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 9 işçi Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

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