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İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

02.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ikincisini Sultanbeyli'de kurduğu Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM), düzenlenen törenle açıldı.

İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında, bağımlılık tanısı almış bireyler ve yakınlarına yönelik danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulacak SUDEM'in açılışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı.

Projelerin büyüklüğünün, binaların ya da tesislerin büyüklüğü ile tarif edilemeyeceğini ifade eden İmamoğlu, bir çocuğun, gencin, yetişkinin yaşamını esir almış ve o yaşamla beraber bütün aileyi, yuvayı perişan etmiş bir sürecin iyileşmesinin, kontrol altında tutulmasının, oraya sağlanan faydanın binalar, yapılar veya paralarla ölçülecek bir tarafı olmayacağını söyledi.

Bugün açılan SUDEM'in tam da böyle bir duyguyu temsil ettiğini anlatan İmamoğlu, insana yatırım yaptıklarını kaydetti. Bu merkezlerde bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'umuzda öylesi bir sorun ki büyük oranda insanlarımız sorununu dahi açacak kişi ya da yer bulamıyor. Ailesiyle paylaşamıyor. Bazen aile sorunu yaşıyor, aile kimseyle paylaşamıyor. Böylesi bir ortamda, bizim onlara hemen çare olma konusunda yanlarında olmamız ve onlara el uzatmamız şarttır. Tabii kamunun güçlü elini hisseden çocuklarımızın, ailelerimizin iyileşmesi, aslında bir toplumsal iyileşme anlamına da geliyor."

SUDEM'leri en çok şikayet alınan noktalarda açmaya başladıklarını dile getiren İmamoğlu, ilkini Bağcılar'da açtıklarını, ikincisini bugün Sultanbeyli'de açtıklarını, üçüncüsünü ise Esenyurt'ta hizmete açacaklarını söyledi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından, aralarında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın da bulunduğu bir heyetle merkezi gezdi.

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

İstanbul'da Sosyal Uyum Destek Merkezinin açılışı yapıldı

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Ekrem İmamoğlu ibb

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