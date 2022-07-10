İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kaza lar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

- Güngören'de yapımı süren bir otoparkın inşaat alanı, iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla sular altında kaldı

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