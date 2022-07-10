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İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

10.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de yapımı süren bir otoparkın inşaat alanı, iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla sular altında kaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

Yağışın etkisiyle Güngören Belediyesi tarafından yapımı süren Mareşal Çakmak Otoparkı inşaatı, içerisindeki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla birlikte sular altında kaldı.

Otopark inşasındaki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

- Evdeki suyu leğenlerle boşaltmaya çalıştılar

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi su bastı. Evdeki sular, leğenlerle boşaltılmaya çalışıldı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Başaran Sokak'ta ise yoğun yağış sebebiyle çökme meydana geldi.

Kentte, yağışın etkisiyle maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

- Güngören'de yapımı süren bir otoparkın inşaat alanı, iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla sular altında kaldı

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

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Anahtar Kelimeler:
sel kaza yağış

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