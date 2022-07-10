İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.
Yağışın etkisiyle Güngören Belediyesi tarafından yapımı süren Mareşal Çakmak Otoparkı inşaatı, içerisindeki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla birlikte sular altında kaldı.
Otopark inşasındaki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.
- Evdeki suyu leğenlerle boşaltmaya çalıştılar
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi su bastı. Evdeki sular, leğenlerle boşaltılmaya çalışıldı.
Avcılar Gümüşpala Mahallesi Başaran Sokak'ta ise yoğun yağış sebebiyle çökme meydana geldi.
Kentte, yağışın etkisiyle maddi hasarlı kazalar da yaşandı.
- Güngören'de yapımı süren bir otoparkın inşaat alanı, iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla sular altında kaldı
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