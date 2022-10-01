İstanbul'da yaşayan Uygur Türklerinden uluslararası kuruluşlara çağrı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik baskıcı politikalarına karşı durmaları için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınındaki Tarabya Sahili'nde toplanan kalabalık, ellerinde Çin'i protesto eden dövizler taşıyıp pankartlar açtı. Gruptakiler sloganlar atarak Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskıcı politikalarından vazgeçmesini istedi.

Burada yapılan basın açıklamasında Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, 1 Ekim'in bütün insanlık için kara bir gün olduğunu belirterek "Çin yönetimi 1949'da yönetime geldikten sonra 73 seneden beri milyonlarca insani katletmiştir." ifadesini kullandı.

Boyun eğmediklerini ve mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Oğuzhan şunları kaydetti:

"Çin işgal politikasını devam ettirmekte, sömürü faaliyetini yürütmektedir. Çin'in bu politikası dilimizi, dinimizi, kültür ve medeniyetimizi tamamen asimile etmeye yöneliktir. İnsan hak ihlalleri devam etmektedir. Çin'in bu ırkçı tutumlarından bir an önce vazgeçmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz. BM ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in soykırımı durdurması için harekete geçmesini talep ediyoruz. AB, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kurum ve teşkilatları hür ve bağımsız Doğu Türkistan konusunda haklarımızın tanınmasına davet ediyoruz."

Grup tekbir getirerek ve slogan atarak dağıldı.