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İstanbulspor maçı sonrası Galatasaray için sert sözler! "Doğru dürüst pas yapamıyorlar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, karşılaşmanın yankıları sürüyor. Mücadele sonrası spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Süper Lig'in 22. haftası Galatasaray-İstanbulspor mücadelesiyle tamamlandı. Lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, İstanbulspor karşısında 1-0 geriye düşse de karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

2 golün iptal edildiği, 1 kırmızı kartın çıktığı, 2 penaltının verildiği mücadelenin yankıları sürerken spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...
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"İYİ OYUNLAR GERİDE KALDI" (İlker Yağcıoğlu)

"İYİ OYUNLAR GERİDE KALDI" (İlker Yağcıoğlu)

"Lucas Torreira'yı ben, Kerem Aktürkoğlu'nun arkasına koyarım iyi oynadı. Bu saatten sonra iki takımın iyi oynadığı dönemleri biraz da geri de bırakacağız gibi duruyor. Ben Icardi pozisyonunu çok merak ediyorum. Ofsayt varsa VAR niye direkt kararı vermiyor."

"DOĞRU YER, DOĞRU PERFORMANS" (Tugay Kerimoğlu)

"DOĞRU YER, DOĞRU PERFORMANS" (Tugay Kerimoğlu)

 "Bundan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları bu noktaya gelmiş gibi görünüyor. Bireysel performansla alınacak maçlar artık gelmeye başladı. Kerem Aktürkoğlu yavaş yavaş doğru yerde doğru şekilde oynamaya başladı ve performansı direkt artmaya başladı."

"STADA GELEN ŞOK OLDU" (Osman Şenher/Milliyet)

"STADA GELEN ŞOK OLDU" (Osman Şenher/Milliyet)

"Şampiyonluk yarışında zirveye oynuyorsan her maçın zor geçer. Geçen haftaki Galatasaray, Trabzon’da resmen şov yapmıştı. RAMS Park’a 40 binin üzerinde taraftar “aynı Galatasaray’ı göreceğim” diye tribünleri doldurdu. Ama ne yalan söyleyeyim; herkes şok oldu. Bilhassa maçın ilk yarısında sahada koşamayan, doğru dürüst pas yapamayan, kazanma hırsı hiç olmayan bir takım vardı."

"KANI BAŞKA, SAHA BAŞKA" (Erman Toroğlu/Sabah)

"KANI BAŞKA, SAHA BAŞKA" (Erman Toroğlu/Sabah)

"Biri averajla ikinci, diğeri sonuncu iki takım sahada... Yukarıdakinin taraftarı diyor ki; "Bu maç 5/6-0 biter, Fenerbahçe ile averaj kapanır." Genel kanı bu. Galatasaraylı futbolcuların da kanısı bu şüphesiz ama kanı başka saha başka. İki takım arasındaki yarış böyle gidecek de nasıl gidecek bilmiyorum. Galatasaray'ın ofsayttan verilmeyen golünde karar doğru. İki oyuncu arasında ofsayt var mı? Yarı otomatik diyorlar ama bizdeki henüz 5'te 1 otomatik."

"BU BURUK'UN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ" (Uğur Meleke/Hürriyet)

"BU BURUK'UN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ" (Uğur Meleke/Hürriyet)

"İstanbulspor’un teknik ekibine, futbolcularına, verdikleri mücadeleye büyük saygı duyuyorum. Eğer takım elbiseli bir adam, Simon Deli diz çöküp yalvarmasına rağmen futbolcuları anlamsızca sahadan çekmeseydi, şu anda daha güçlü biçimde ligde kalma şansları olacaktı. Kayseri’yi çok hak ederek yendiler, bir golden fazlasını atabilecekleri bir maçtı. Galatasaray’a da adeta bir “Rus ruleti” günü yaşattılar. Galatasaray tamamlayamadığı birçok hücumda dağınık yakalandı ve İstanbulspor'a özellikle ilk 1 saatte geniş alanlar bıraktı. Süper Lig’in son şampiyon teknik adamı Okan Buruk’un bence en önemli özelliklerinden biri, hemen her futbolcuyla empati kurup, kalp kazanmayı becerebilmesi. Bu mevkiye atamayla değil hak ederek geldi"

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