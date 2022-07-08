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İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

08.07.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yolculuğu arife gününde de sürüyor.

Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Yoğunluğun gece saatlerine doğru artması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Karabük yoğunluk

Karabük Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:17
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:21

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Üniversite Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
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