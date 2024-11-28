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  4. İşte 4 dizinin ceza almasına neden olan o sahneler! Sırada Kızıl Goncalar var! RTÜK şimdi de o görüntüleri gündemine aldı

İşte 4 dizinin ceza almasına neden olan o sahneler! Sırada Kızıl Goncalar var! RTÜK şimdi de o görüntüleri gündemine aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.11.2024 09:29
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı. Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerindeki o sahneler ceza alırken Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi de gündemde. MYNET'in edindiği bilgiye göre sırada Kızıl Goncalar var.

MYNET- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun izleme gündemiyle toplandı. Yapılan toplantı kapsamında Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine durdurma cezaları verildi.

MYNET'in edindiği bilgiye göre RTÜK Kızıl Goncalar dizisini de sıraya aldı.

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BU SAHNELERE CEZA ÇIKTI

KIZIL GONCALAR

KIZIL GONCALAR

MYNET'in edindiği bilgiye göre; RTÜK bir sonraki toplantıda Kızıl Goncalar'daki bu sahneyi değerlendirecek.

NOW'ın dizisi Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada gündem oldu.

DEHA

DEHA

Deha'daki bu sahne 'Şiddeti özendiren unsurlar’ iddiasıyla ceza aldı.

SAHİPSİZLER

SAHİPSİZLER

‘Kadına yönelik şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık’ iddiasıyla Star TV’de yayınlanan Sahipsizler de ceza alan diziler arasında. 

ARKA SOKAKLAR

ARKA SOKAKLAR

Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu. Yayınlanan bu sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye de durdurma cezası verdi.

YABANİ

YABANİ

Yabani dizisinde yer alan bu sahne ise Şiddeti özendiren unsurlar ve toplumsal değerlere zarar veren içerikler’ iddiasıyla cezayı alan yapımlar arasında.

Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar rtük yabani dizisi Kızıl Goncalar Deha
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
saçmasapan cezalar. artık ekranda yayınlanan sinema filmlerindeki sahneler içinde ceza keserler. her gün haberlerde yüzlercesi gerçek hayyatta gerçekleşirken bir dizi üzerinden sahnelere takılmak saçmalık. Bu kadar da kosıtlamaya gidişmez artık. insanlar ne yazacaklar. öpüşmek yasak sevişmek yasak silah yasak kavga yasak. senaryo kardeşim. pek yakında inci taneleride artık bir yerlerinden ceza alır. bak sana toplumu pavyon hayatına özendiriyor.
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