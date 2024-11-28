İşte 4 dizinin ceza almasına neden olan o sahneler! Sırada Kızıl Goncalar var! RTÜK şimdi de o görüntüleri gündemine aldı

ARKA SOKAKLAR

Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu. Yayınlanan bu sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye de durdurma cezası verdi.

