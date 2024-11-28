İşte 4 dizinin ceza almasına neden olan o sahneler! Sırada Kızıl Goncalar var! RTÜK şimdi de o görüntüleri gündemine aldı

MYNET- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun izleme gündemiyle toplandı. Yapılan toplantı kapsamında Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine durdurma cezaları verildi.
MYNET'in edindiği bilgiye göre RTÜK Kızıl Goncalar dizisini de sıraya aldı.
MYNET'in edindiği bilgiye göre; RTÜK bir sonraki toplantıda Kızıl Goncalar'daki bu sahneyi değerlendirecek.
NOW'ın dizisi Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada gündem oldu.
Deha'daki bu sahne 'Şiddeti özendiren unsurlar’ iddiasıyla ceza aldı.
‘Kadına yönelik şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık’ iddiasıyla Star TV’de yayınlanan Sahipsizler de ceza alan diziler arasında.
Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu. Yayınlanan bu sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye de durdurma cezası verdi.
Yabani dizisinde yer alan bu sahne ise Şiddeti özendiren unsurlar ve toplumsal değerlere zarar veren içerikler’ iddiasıyla cezayı alan yapımlar arasında.
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