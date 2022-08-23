YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

23.08.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", 24 Ağustos'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilecek Büyük Taarruz törenlerinde sergilenmek üzere Ankara'nın Polatlı ilçesinden yola çıktı.

Büyük Taarruz Bisiklet Grubu aracılığıyla taşınan "İstiklal Bayrağı", 1150 kilometrelik yolu kat edecek. Proje kapsamında Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa'daki resmi törenlerde sergilenecek bayrak, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu törenlerinin ardından Polatlı ilçesine geri getirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende etkinlik hakkında bilgi veren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, "Bu sene Büyük Taarruz'da kesintiye uğramadan 19 gün boyunca 1150 kilometre yaparak bu yolu kat edeceğiz. Atalarımız da geçmişte bu yolu 14 günde gitmişler, biz 19 günde bisikletle ancak gidebiliyoruz. Onlar yayan koşmuşlar, çarıklarla koşmuşlar. Bunları düşündüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.

Koç, gittikleri her şehitlikten toprak aldıklarını söyledi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu sözcüsü Osman Kutlu ise 10 yıldır sürdürdükleri Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu 100. yılda Sakarya Zaferi ile birleştirdiklerini belirterek, "Bugün aldığımız nefesi bize sağlayanlara, şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunacağız." ifadesini kullandı.

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manisa İzmir Konya Akşehir Polatlı büyük taarruz milli mücadele

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:42
Yatsı
21:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.