"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", 24 Ağustos'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilecek Büyük Taarruz törenlerinde sergilenmek üzere Ankara'nın Polatlı ilçesinden yola çıktı.

Büyük Taarruz Bisiklet Grubu aracılığıyla taşınan "İstiklal Bayrağı", 1150 kilometrelik yolu kat edecek. Proje kapsamında Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa'daki resmi törenlerde sergilenecek bayrak, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu törenlerinin ardından Polatlı ilçesine geri getirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende etkinlik hakkında bilgi veren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, "Bu sene Büyük Taarruz'da kesintiye uğramadan 19 gün boyunca 1150 kilometre yaparak bu yolu kat edeceğiz. Atalarımız da geçmişte bu yolu 14 günde gitmişler, biz 19 günde bisikletle ancak gidebiliyoruz. Onlar yayan koşmuşlar, çarıklarla koşmuşlar. Bunları düşündüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.

Koç, gittikleri her şehitlikten toprak aldıklarını söyledi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu sözcüsü Osman Kutlu ise 10 yıldır sürdürdükleri Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu 100. yılda Sakarya Zaferi ile birleştirdiklerini belirterek, "Bugün aldığımız nefesi bize sağlayanlara, şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunacağız." ifadesini kullandı.