İtalya Merih'i konuşuyor! Eski Fenerbahçeli'ye rakip

Fenerbahçe altyapısından yetişerek Sporting, Juventus, Sassuolo gibi dev kulüplerde forma giyen ve son olarak Juventus'tan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, performansıyla alkış toplamaya devam ediyor.

ADAYLAR BELİRLENDİ!

Serie A'da bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki milli futbolcu, İtalya Serie A'dan yapılan açıklamada, eylül ayının futbolcusu ödülü için Serie A istatistiklerinden yola çıkılarak adayların belirlendiği bildirildi.

MERİH VE KIM MIN-JAE ADAY

Buna göre, Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio’nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve Milan’ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez ödül için aday gösterildi.