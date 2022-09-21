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  4. İtalya Merih'i konuşuyor! Eski Fenerbahçeli'ye rakip

İtalya Merih'i konuşuyor! Eski Fenerbahçeli'ye rakip

21.09.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Juventus'tan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Merih Demiral'ın rakipleri arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min Jae de var.

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek Sporting, Juventus, Sassuolo gibi dev kulüplerde forma giyen ve son olarak Juventus'tan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, performansıyla alkış toplamaya devam ediyor.

ADAYLAR BELİRLENDİ!

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Serie A'da bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki milli futbolcu, İtalya Serie A'dan yapılan açıklamada, eylül ayının futbolcusu ödülü için Serie A istatistiklerinden yola çıkılarak adayların belirlendiği bildirildi.

MERİH VE KIM MIN-JAE ADAY

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Buna göre, Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio’nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve Milan’ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez ödül için aday gösterildi.

Merih Demiral'ın fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral atalanta
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