SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. İtalya onu konuşuyor! Ebrar Karakurt ve Novara kulübü başkanı maç sonu birbirine girdi

İtalya onu konuşuyor! Ebrar Karakurt ve Novara kulübü başkanı maç sonu birbirine girdi

27.04.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi yarı final serisi ilk maçında, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un takımı Novara Imoco Conegliano ile karşı karşıya geldi. Milli yıldızın ekibi rakibi karşısında set alamadan mağlup olurken, maç sonu ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar...

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt ülkede gündem oldu. İtalya Ligi yarı final serisi ilk maçında Isabelle Haak’lı Imoco Conegliano ile karşılaşan Novara'da maç sonu herkesi şaşkına çeviren olaylar yaşandı.

SET ALAMALADILAR 

SET ALAMALADILAR 

Mücadelede Imoco, Novara’yı 25-16, 25-22, 26-24’lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Imoco seride durumu 1-0’a getirdi.

ŞOK EDEN KAVGA 

ŞOK EDEN KAVGA 

Maçın bitişinin ardından Novara cephesinin oldukça üzgün olduğu görülürken, koridorlarda milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un başrolünde olduğu şok bir kavga yaşandı.

EBRAR, KULÜP BAŞKANIYLA KAVGA ETTİ 

EBRAR, KULÜP BAŞKANIYLA KAVGA ETTİ 

İtalyan La Gazetta dello Sport’un haberine göre Ebrar Karakurt ile Novara’nın kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile kavga etti. Kulüp başkanının kendisini profesyonel olmamakla suçlaması üzerine çılgına dönen Ebrar, aynı şiddette başkana cevap verdi.

KORİDORLARDA BİRBİRLERİNE BAĞIRDILAR 

KORİDORLARDA BİRBİRLERİNE BAĞIRDILAR 

Son düdüğün gelmesinin ardından soyunma odası koridolarında Gianvittorio Leonardi ile Ebrar Karakurt birbirlerine yüksek sesle bağırarak kavgaya tutuştu.

BASIN MENSUPLARI ŞAHİT OLDU 

BASIN MENSUPLARI ŞAHİT OLDU 

Tartışmada hoş olmayan bazı sözlerin de söylendiği belirtilirken, olayların basın toplantısı salonunun yanında gerçekleştiği ve yaşananlara tüm medya çalışanlarının şahit olduğu ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kavga Ebrar Karakurt Igor Gorgonzola Novara son dakika ligi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Herkesi şaşırtan olay! F.Bahçe'yi reddetti, o takımla ön sözleşme imzaladı

Herkesi şaşırtan olay! F.Bahçe'yi reddetti, o takımla ön sözleşme imzaladı

Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı! Tedavi altına alındı

Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı! Tedavi altına alındı

Salah şaştı kaldı, Haaland imkansızı başardı!

Salah şaştı kaldı, Haaland imkansızı başardı!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.