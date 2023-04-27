İtalya onu konuşuyor! Ebrar Karakurt ve Novara kulübü başkanı maç sonu birbirine girdi

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt ülkede gündem oldu. İtalya Ligi yarı final serisi ilk maçında Isabelle Haak’lı Imoco Conegliano ile karşılaşan Novara'da maç sonu herkesi şaşkına çeviren olaylar yaşandı.
Mücadelede Imoco, Novara’yı 25-16, 25-22, 26-24’lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Imoco seride durumu 1-0’a getirdi.
Maçın bitişinin ardından Novara cephesinin oldukça üzgün olduğu görülürken, koridorlarda milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un başrolünde olduğu şok bir kavga yaşandı.
İtalyan La Gazetta dello Sport’un haberine göre Ebrar Karakurt ile Novara’nın kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile kavga etti. Kulüp başkanının kendisini profesyonel olmamakla suçlaması üzerine çılgına dönen Ebrar, aynı şiddette başkana cevap verdi.
Son düdüğün gelmesinin ardından soyunma odası koridolarında Gianvittorio Leonardi ile Ebrar Karakurt birbirlerine yüksek sesle bağırarak kavgaya tutuştu.
Tartışmada hoş olmayan bazı sözlerin de söylendiği belirtilirken, olayların basın toplantısı salonunun yanında gerçekleştiği ve yaşananlara tüm medya çalışanlarının şahit olduğu ifade edildi.