İtalyan taraftarlar neye uğradığını şaşırdı: Galatasaray mağlubiyeti sonrası tepkiler çığ gibi! "Daha kaç gol yiyeceğiz"

Galatasaray, Juventus karşısında aldığı 5-2’lik galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Ağır yenilgi sonrası İtalyan devinde taraftarlar adeta ayaklanırken, sosyal medyada teknik ekip ve oyuncular sert eleştirilerin hedefi oldu.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'u konuk etti. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlanırken temsilcimiz rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koydu.

TARAFTAR AYAKLANDI

İtalya'nın köklü kulübü aldığı bu yıkıcı mağlubiyet sonrası taraftarları tarafından adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya dünya devinin aldığı bu mağlubiyet geniş yankı uyandırırken taraftarlar isyan bayrağını açtı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILAR...

"ACINASI"

"Acınası bir durum. Geriden oyun kurmayı bırakın, bunda iyi değiliz."

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"

Avrupa'da yaşanan bir başka utanç verici durum için teşekkürler, yıllar geçiyor ama hiçbir şey değişmiyor... Yazıklar olsun size!

"BERBATSINIZ"

"Tam olarak berbatsınız"

"DAHA KAÇ GOL YİYECEĞİZ"

Daha kaç gol yiyeceğiz? Tam bir rezalet.

"ZAVALLI VE APTALSINIZ"

"Zavallı, aptal ve sıradansınız. Eve dönmek en iyisi"
