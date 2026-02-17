İtalyan taraftarlar neye uğradığını şaşırdı: Galatasaray mağlubiyeti sonrası tepkiler çığ gibi! "Daha kaç gol yiyeceğiz"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'u konuk etti. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlanırken temsilcimiz rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koydu.

TARAFTAR AYAKLANDI

İtalya'nın köklü kulübü aldığı bu yıkıcı mağlubiyet sonrası taraftarları tarafından adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya dünya devinin aldığı bu mağlubiyet geniş yankı uyandırırken taraftarlar isyan bayrağını açtı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILAR...