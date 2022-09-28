YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

28.09.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

Antalya'da "Aspendos Born Again" etkinlikleri kapsamında ünlü İtalyan operatik pop sanatçısı Alessandro Safina, konser verdi.

Aspendos Antik Tiyatrosunda Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserde 59 yaşındaki İtalyan sanatçı sevenleri ile buluştu.

Tenor Safina, 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirdi.

Konser sonrası çok sayıda yerli ve yabancı müziksever, Alessandro Safina ve Limak Flarmoni Orkestrasını ayakta alkışladı.

Etkinlik kapsamında Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve opera sanatçısı Placido Domingo yarın sahne alacak.

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik Aspendos

Antalya Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
12:53
İkindi
16:14
Akşam
18:52
Yatsı
20:06
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.