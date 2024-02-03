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  4. İtirafçı olmuştu! Dilan-Engin Polat'ın avukatı Ahmet Gün yeniden ifade verdi! Polat davasında flaş gelişme

İtirafçı olmuştu! Dilan-Engin Polat'ın avukatı Ahmet Gün yeniden ifade verdi! Polat davasında flaş gelişme

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet Gün tutuklu bulunduğu cezaevinde yeniden ifade verdi. Ahmet Gün'ün yeni ifadesini Polat çiftinin şu anki avukatları Hüseyin Kaya sosyal medya paylaştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

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YENİDEN İFADE VERDİ

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.
Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ahmet Gün, savcıya ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki aşamalarda savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün'ün ifadesi de ortaya çıkmıştı.

"NAYLON FATURAYI BİLİYORLARDI"

"NAYLON FATURAYI BİLİYORLARDI"
Avukat Ahmet Gün savcılık ifadesinde şu iddialarda bulundu:
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat hüseyin kaya engin polat sosyal medya
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