İtirafçı olmuştu! Dilan-Engin Polat'ın avukatı Ahmet Gün yeniden ifade verdi! Polat davasında flaş gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.



YENİDEN İFADE VERDİ

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ahmet Gün, savcıya ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki aşamalarda savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün'ün ifadesi de ortaya çıkmıştı.