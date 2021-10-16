İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Akşener, Orhangazi ilçesi cami altı çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Orhangazi Meydanı'nda halka hitap eden Akşener, 2 yıla yakın süredir esnaf ve dükkanları gezdiğini söyledi.

Esnafla bir araya geldiğinde iktidarı yermediğini, partisini övmediğini ve propaganda yapmadığını, sadece halkı dinlemek için şehir şehir gezdiğini anlatan Akşener, vatandaşların hayat pahalılığından yakındığını ve kendilerinden bir çözüm beklediğini dile getirdi.

Tüm siyasetçilerin halkın karşısında "hazır ol"da durması gerektiğini belirten Akşener, bu konuda halkın bu iradeyi göstermesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, halkın sorunlarını dinledi.

Bir soru üzerine Akşener, iktidar olmaları halinde üretimle ülkeyi kalkındırıp krizi bu şekilde atlatacaklarını kaydetti.