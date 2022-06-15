İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, yaklaşık 2 saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.
Görüşmede Akşener, Babacan'ı, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.
Babacan, görüşmenin ardından Akşener'i aracına kadar uğurladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü
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