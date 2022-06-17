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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti:

17.06.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uzun zamandır seçmen bu ülkede velinimet olmaktan çıktı. Sizinle beraber el ele vereceğiz. Bütün ağaları, bütün muhteremleri karşınızda durduracağız"

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Salihli ilçesinde temaslarda bulunan Akşener, Kurudere Caddesi'nde esnafla görüştü ardından halka hitap etti. Türkiye'yi ilçe ilçe gezip esnafla buluştuklarını belirten Akşener, bu programlarda halktan aldıkları talepleri hem kamuoyuna duyurduklarını hem de İYİ Parti Milletvekillerinin TBMM'de bu konulara ilişkin önerge ve kanun teklifleri verdiğini söyledi.

Seçmeni velinimet olarak gördüklerini dile getiren Akşener, "Uzun zamandır seçmen bu ülkede velinimet olmaktan çıktı. Sizinle beraber el ele vereceğiz. Bütün ağaları, bütün muhteremleri karşınızda durduracağız." diye konuştu.

Daha sonra Marmara Gölü kıyısındaki Tekelioğlu Mahallesi'ne geçen Akşener, burada mahalle sakinleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

İktidar olacaklarına inandıklarını belirten Akşener, "Burada sizlere söz veriyorum, burayı yeniden eski haline getireceğiz. Bu sözü sizin huzurunuzda veriyorum. İkincisi grup toplantımızda buraya dikkat çekeceğim. Sizlerden ricam buradaki durumu kamuoyuyla paylaşmamıza yardımcı olun." değerlendirmesini yaptı.

Gölmarmara ilçesinde de esnafı ziyaret eden Akşener, ilçenin adındaki 'göl'ün artık kaybolduğuna işaret ederek "Gölün hali burada. Ben 20 Ocak 2020'den beri esnaf esnaf geziyorum. O esnaftaki müşteri velinimettir anlayışını seçmen velinimettir haline getirebilmek. Tek amacım bu." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti:

- "Uzun zamandır seçmen bu ülkede velinimet olmaktan çıktı. Sizinle beraber el ele vereceğiz. Bütün ağaları, bütün muhteremleri karşınızda durduracağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

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