İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, Yaşar'ın kızı Esra Yaşar ile Fuat Özdil'in düğününe katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

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