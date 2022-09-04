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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

04.09.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın kızının nikahında şahitlik yaptı.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, Yaşar'ın kızı Esra Yaşar ile Fuat Özdil'in düğününe katıldı.

Burada nikah şahitliği yapan Akşener, evlilik cüzdanını Esra Yaşar'a vererek, çifte mutluluklar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

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