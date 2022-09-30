İYİ Parti'nin ilçe ve il kongreleri 3 Ekim'de başlayacak

İYİ Parti 3. Olağan Büyük Kurultay'a hazırlık çalışmaları kapsamında 3 Ekim'de ilçe ve il kongrelerine başlayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK), Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleriyle cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi başta olmak üzere ülke gündeminde öne çıkan siyasi başlıklarla ilgili görüş ve fikirlerini dinlemek üzere bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda gündem çerçevesinde, partinin 3. Olağan Büyük Kurultay'ına hazırlık çalışmalarına ilişkin takvim de görüşüldü. Bu kapsamda, 3 Ekim Pazartesi günü ilçe ve il kongrelerinin başlaması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, "milletvekili adayı olacak ilçe ve il başkanlarının kongrelerde aday olmamaları" yönünde tavsiye kararı alındı.