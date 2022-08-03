Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

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