İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketten çıkarılan işçilere ailelerinden destek

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firmasında işten çıkarılan ve bir süredir belediye önünde eylem yapan evde sağlık hizmetleri işçilerine aileleri de destek verdi.

Belediyenin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binası önünde 18 gündür eylem yapan işçiler, bir süre slogan attıktan sonra "İşimizi geri istiyoruz, akrabalık değil iş ve ekmek davamız" yazılı pankart açtı.

İşçilerin çocukları ve aileleri de onlara destek amacıyla belediye önüne geldi.

Grup adına açıklama yapan Sevgi Esen, 31 kişinin, 5 yıldır çalıştıkları işlerinden bir telefon mesajıyla çıkarıldığını belirtti.

Belediyenin ağır iş yükünü güvencesiz koşullarda taşerona verdiğini, buna tepki gösterip örgütlenmeye çalışan işçilerin ise gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını savunan Esen, şunları söyledi:

"Biz geçen hafta yetkili kişilerle görüşmek istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısına gittik. Bizi halka açık toplantıya almadılar. Üstelik zabıta şiddetine maruz kaldık. Şimdi soruyoruz, biz meclise gitmeyip de ne yapsaydık? Çatılara, damlara mı çıksaydık. 18 gündür direniyoruz, işimize geri dönmek istiyoruz. Bizi işten attınız, ekmeksiz, işsiz bıraktınız, o işi ve ekmeği bize geri vereceksiniz. Ailemiz, çoluğumuz çocuğumuzla buradayız. Ekmeksiz bıraktığınız insanlar burada. Sizden çözüm bekliyoruz. Ama unutmayın ki açlık beklemez, yoksulluk beklemez."

Melisa Esen de hiçbir gerekçe gösterilmeden hakaretle işten çıkarılmayı kabul etmediklerini aktardı.

Tüm işçiler yeniden işe alınıncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirten Esen, "Bizler biliyoruz ki işten çıkarılmamızın arkasında farklı dinamikler var. Bizlerin kimliğinden dolayı, kimliğimize yapılan saldırıdan dolayı şu an bu durumda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu durumun sadece bir emek sömürüsü, işçi kıyımı olduğunu kabul etmelerini ve bu haksızlığı derhal ortadan kaldırmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.