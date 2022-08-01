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İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

01.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde atık su terfi hattı çalışmaları nedeniyle su kesintilerinde 4'üncü gün yaşanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilçede eskiyen su terfi hatlarının yenileme çalışması kapsamında 29 Temmuz Cuma günü su kesintisi uygulandı.

Çalışmaların uzaması nedeniyle aralıklarla tekrarlanan kesintilere bugün 17.00'ye kadar devam edileceği açıklandı.

Kesintiler nedeniyle Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey ve Cumhuriyet mahallelerinde vatandaşlar, sokak çeşmelerinden damacanalarını doldurarak veya marketlerden su alarak çözüm bulmaya çalışıyor.

İlçe belediyesine ait tankerlerle kesinti yaşanan bölgelere su taşınıyor.

Kesinti nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını belirten Gazipaşa Mahallesi sakinlerinden Bulut Gezer, aşırı sıcaklarda perişan olduklarını söyledi.

Gezer, "Duş alamıyoruz. Evlerimiz kötü durumda. Bu durum anlatılamaz. Marketlerden, çeşmelerden su alıyoruz. Her şeyi onlarla yapmaya çalışıyoruz. Tencerede su ısıtıyoruz. Onunla banyo yapıyoruz. 2022 yılındayız. Ben öğretmenim böyle bir rezillik görmedim. Herkes perişan halde. Böyle bir şey olamaz. Sesimizi duyurun." diye konuştu.

Otomobiliyle sokak çeşmesine su doldurmaya gelen İsmail Yar da "Bidonlarla su dolduruyoruz. Mümkün olduğu kadar idareli kullanmaya çalışıyoruz. Evimizin ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz." dedi.

Marketlerden aldıkları suların yetmediğini ifade eden Hüseyin Şahin ise bulaşık ve banyo için su bulamadıklarını, sorunun çözülmesini istediklerini kaydetti.

Öte yandan, İZSU Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, ilçeye 30 yıldır hizmet veren atık su terfi hattı borularının kullanım ömrünün dolması nedeniyle hattın bir bölümünün yeniden inşa edildiği, kayalık zemin nedeniyle çalışma süresinin uzadığı, öngörülemeyen su kesintileri yaşandığı belirtildi. Açıklamada, deplase imalat çalışmalarının büyük bölümünün bitirildiği, ilçenin merkez bölgesine kısa süre sonra su verilmeye başlanacağı kaydedildi.

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor

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