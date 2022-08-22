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İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

22.08.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, hareketli lastik botu durdurdu. Ekipler, bottaki 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 34, Çeşme ilçesi açıklarında da 26 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Söke ilçesi açıklarındaki iki ayrı operasyonda ise toplam 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

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