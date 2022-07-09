İzmir ve çevre illerde "acemi kasap"lar hastanelik oldu

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde bölgedeki kurbanlık satış ve kesim alanlarında yoğunluk gözlendi.

Bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlardan bazıları bıçakla yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Elinden yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Niyazi Sarı, AA muhabirine, şunları söyledi:

"Kurban keserken babam derisini yüzüyordu, ben de paçasından tutuyordum. Babam bıçağı elinden kaçırdı, o da benim elime geldi. Derin bir kesik oluştu. Galiba elime 3-4 dikiş atıldı."

Kolunda kesik oluştuğu için aynı hastaneye başvuran Murat Özel, "Kurbanı keserken bıçak elimden kontrolsüzce kaçınca kolumu kesti. Kesik derin olduğu için dikiş attırdım. Çok şükür fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen 63 yaşındaki Hasan Karakaş ise "Kemer Mahallesi'ndeki evimizde kurban kesmeye çalıştığımız sırada ayağım kaydı, yere düştüm. Bir sıkıntı olmasın diye hastaneye geldim." diye konuştu.