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İzmir ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı

18.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı

İZMİR (AA) - İzmir ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı başladı.

Birçok aday, sınav merkezlerine erken saatlerde geldi.

Bazı adaylara, moral vermek isteyen yakınları da eşlik etti.

Adaylar bina girişlerindeki belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Sınavda ter döken adayların yakınları, sessizlik sağlanması için sınav başlayınca salon yakınlarından uzaklaştırıldı.

İzmir Atatürk Lisesi bahçesindeki halı sahada futbol oynayanlar, sınavın başlamasıyla oyunlarına ara verdi.

Bazı kişiler de sınavdaki yakınları için okul çevrelerinde Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Sınavda Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavda 80 soru yöneltilecek, 100 dakika süre verilecek.

Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da oturum başladı.

İzmir ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

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