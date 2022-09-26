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İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

26.09.2022 04:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bakım servisinde park halindeyken yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan araç bakım servisi önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiyenin müdahalesiyle, park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

İzmir'de akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

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yangın İzmir Bornova akaryakıt istasyonu İtfaiye Minibüs

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